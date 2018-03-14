В Киеве начались общественные слушания относительно переименования улицы Саратовской в улицу Героев Базара. Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской РГА.

Слушания начались в понедельник, 12 марта, и затянутся на два месяца - до 12 мая.

При этом каждый киевлянин может принять участие в обсуждении и предоставить свои предложения и замечания. Для этого необходимо зайти на сайт КГГА в раздел "Обсуждение переименования улиц".

Саратовская улица расположена в Шевченковском районе Киева. Она появилась в середине XX века под названием 864-я Новая улица. Позже, в 1955 году, ей дали имя в честь российского города Саратов.

Герои Базара - это 359 пленных солдат УНР, которые отказались перейти на службу в Красную Армию и были расстреляны 21 ноября 1921 возле с. Базар Житомирской области.

Ранее мы писали о том, что у Кличко хотят переименовать улицу Бойченко в Киеве в улицу Украинского Пласта.

Также киевляне просят Кличко оставить улицы в покое и забыть о переименованиях на 7 лет.