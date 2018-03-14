Кабмин увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,292 млн грн. Такое решение закреплено распоряжением правительства на заседании 14 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,96 млрд грн, оборудования – 64,959 млн грн, другие расходы – 906,6 млн грн. Из общей сметной стоимости по состоянию на 1 мая 2017 года работы были выполнены на 1,792 млрд грн.

Напомним, что Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. По туннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Ныне существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины с европейской.

Ожидается, что новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.

Работы по строительству нового Бескидского тоннеля были начаты 29 октября 2013 года.

Стоит отметить, что Бескидский тоннель является еще не самым дорогим долгостроем в Украине. Так, например, один из старейших долгостроев столицы, Подольско-Воскресенский мост, обошелся бюджету уже в 3,424 млрд грн, а вот мостовой переход через Старый Днепр в Запорожье, который строится уже 13 лет, оценивается в 6,6 млрд грн.

Как сообщала "Страна", ранее ожидалось, что первые поезда по тоннелю в Карпатах пустят в 2017 году.