Сегодня, 14 марта, президент России Владимир Путин находится с визитом в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цель визита не связана с предстоящими выборами президента 18 марта.

В Крыму Путин примет участие в митинге, который посвящен годовщине "референдума" в Крыму. Путин также посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь. И проинспектирует строящийся Крымский мост, после чего направится в Севастополь.

Песков подчеркнул: "Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента".

Стоит отметить, что крымские пользователи Twitter начали делиться в соцсети впечатлениями от визита российского президента. В частности пользователь @RussiaActually разместил видео проезда президентского кортежа, который насчитывает 11 авто.

Путин едет смотреть мост в Крым pic.twitter.com/B9xWm7cr7j — Актуальная Россия (@RussiaActually) 14 марта 2018 г.

Как сообщала "Страна", Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер назвал слова Путина о новом оружии России предвыборной кампанией-презентацией.

Также напомним, что в Украине появится новый праздник: День сопротивления Крыма российской оккупации.