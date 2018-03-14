Завтра, 15 марта, в Киеве состоится ответный поединок 1/8 Лиги Европы между "Динамо" и римским "Лацио". Первая игра завершилась вничью 2 - 2, так что небольшое преимущество будет у нашей команды. "Орлы" прилетят в Киев сегодня вечером, и сразу же отправятся на стадион.

В УЕФА на этот матч назначили бригаду арбитров из Испании.

Главный арбитр - 34-летний Хесус Хиль Мансано. Ассистенты арбитра - Анхель Невадо Родригес, Диего Барберо Севилья. Дополнительные ассистенты арбитра - Карлос дель Серро, Рикардо де Бургос. Четвертый арбитр - Роберто дель Паломар. Делегат УЕФА - Уильям Кэмпбелл (Северная Ирландия). Наблюдатель арбитража УЕФА - Конрад Плауц (Австрия).

Как передает официальный сайт нашей команды, Хесус Хиль Мансано ранее на матчах киевского "Динамо" не работал, но отсудил матч Лиги Европы в августе 2014 года с участием другой украинской команды - одесского "Черноморца". Игра "моряков" против хорватского "Сплита" из одноименного города завершилась ничейным счетом 0:0.

Также Хесус Хиль Мансано обслуживал матчи юношеской сборной Украины U-19 в мае 2014 года: против Шотландии, в котором команды также сыграли вничью 0:0, и Англии, где украинцы одержали победу со счетом 1:0.

Хесус Хиль Мансано начал карьеру рефери в сезоне 2001/02. С сезона 2006/07 работал на матчах Сегунды Дивизиона Б, с 2009 года - Сегунды Дивизиона (Liga BBVA). С 2012 года работает судьей на матчах испанской Ла-Лиги. С 2014 года является арбитром ФИФА. В октябре 2014-го судил Эль Классико между "Реалом" и "Барселоной" (3:1). С 2016 года обслуживает матчи Лиги чемпионов УЕФА. В августе того же года отсудил поединок Суперкубка Испании между "Севильей" и "Барселоной" (0:2). В июне 2017-го был рефери на играх молодежного чемпионата Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за матча "Динамо" - "Лацио" 15 марта в Киеве закроют три станции метро.