В среду, 14 марта, на Землю обрушилась сильнейшая с начала 2018 года магнитная буря. Специалисты прогнозируют экстремально опасный уровень вспышки, которая произойдет в этот день на Солнце. Об этом пишут "Украинские новости"

Специалисты предупреждают, что последствия бури почувствуют даже те, кто не считает себя метеозависимым.

Уточняется, что вспышка на Солнце может стать причиной головной боли, слабости, перепадов артериального давления. В этот период медики рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта.

Также врачи рекомендуют принимать аспирин для разжижения крови. А страдающим раздражительностью и бессонницей лучше принять седативные средства. Людям с аритмией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, в период солнечной активности нужно тщательно соблюдать предписания врачей и всегда иметь при себе свои лекарства.

Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, а также не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам.

Однако, по мнению специалистов, большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не более 10 процентов жителей Земли.

Энергетический заряд от вспышки может также вывести из строя электроприборы и систему GPS.

А 15 марта Солнце может нанести еще один подобный удар.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам напомнили, когда переводить часы на летнее время.

Также ученые назвали дни в марте, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря.