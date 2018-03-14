Злоумышленники, которые в конце декабря 2017 года похитили исполнительного директора криптовалютной биржи ЕХМО Павла Лернера, держали его в плену на территории гаража по улице Полевой, 10в в Киеве. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 1 марта, рассматривавшего серию ходатайств следователей и прокуроров в рамках расследования уголовного дела по факту киднеппинга блокчейн-специалиста.

В документах указано, что в 10:23 26 декабря Лернера выкрали с парковки ТРЦ "Плзама" на проспекте Степана Бандеры (ранее - Московский проспект) пятеро неизвестных. Эти мужчины были одеты в черную форму с закрытыми масками лицами, и имели при себе автоматическое оружие. Криптовалютчика его похитители вывезли на автомобиле Mercedes-Benz VITO.

При этом, реализуя свой преступный план киднепперы не покидали пределов столицы. А привезли свою жертву за двадцать километров - с Оболони на территорию Соломенского района Киева. Здесь они удерживали Лернера в гаражном помещении по улице Полевой, неподалеку от КПИ.

Судебные материалы также четко дают понять - свою свободу основатель международной криптовалютной биржи ЕХМО выкупил как раз за ту сумму, которую указывала "Страна". Речь идет о 158,89 биткоинов, что на тот момент курсовых котировок составляло свыше $2 млн. Кроме того, похитители забрали у Лернера iPhone, телефон марки "Sony", Macbook и 800 долларов наличными. Общую сумму денежного ущерба, нанесенного криптовалютчику, в МВД оценили более чем в 68 млн. грн.

Следствие пытается выйти на след похитителей Павла Лернера с помощью проведения радиоразведки и биллинга объектов, где он был похищен и удерживался. Еще одна зацепка - брошенный киднепперами микроавтобус Mercedes-Benz VITO, обнаруженный 27 декабря у недостроя неподалеку от парка "Дружбы народов". Во время его осмотра были изъяты и арестованы сам автомобиль, номерные знаки PLZS179GN, магнитола, а также подголовники, чехлы и коврики. Направлены ли эти вещдоки на экспертизу ДНК и показала ли она наличие боилогичских материалов похитителей - пока неизвестно.

Ранее "Страна" писала, что полиция утяжелила статью по делу похищенного криптовалютчика Павла Лернера. Расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции по двум статьям:

ч.3 ст.146 УК Украины - "похищение, совершенное организованной преступной группой". Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы;

ч. 4 ст.189 УК - "вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах". По ней грозит наказание от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Основатель криптовалютной биржи ЕХМО был похищен за неделю до Нового года, но буквально через сутки - его отпустили. Близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что свою свободу Лернер выкупил за биткоины в эквиваленте $1 млн. Позднее выяснилось, что киднепперам перечислили вдвое большую сумму.

Подробнее о том, как исполнительный директор биржи ЕХМО заплатил за свою свободу $2 млн., можно прочесть в материале "Страны". В нем Лернер говорит, что его похитители представлялись сотрудниками украинских спецслужб.