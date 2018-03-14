Испанский певец Энрике Иглесиас, который недавно стал отцом двойняшек от секс-символа большого тенниса Анны Курниковой, рассказал фанатам об отцовстве и признался в своих чувствах к детям и к любимой. Об этом сообщает журнал People.

Первое заявление 42-летний Иглесиас сделал на недавнем концерте в Будапеште.

"Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главные вещи в жизни - это любовь к обоим детям, я очень сильно люблю их. На самом деле есть три вещи: еще я люблю свою девушку. И чертовски люблю вас, ребята, которые пришли сегодня", - сказал артист со сцены.

Фото: Enrique Iglesias/Instagram

Фото: annakournikova/Instagram

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже шестнадцать лет. В СМИ регулярно появляются слухи о расставании пары, однако влюбленные уже неоднократно доказали, что их чувства мало что может разрушить.

Как сообщала "Страна", ранее секс-символ большого тенниса Курникова устроила танцы на яхте под хит Иглесиаса.