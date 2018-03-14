Останкинский суд Москвы рассмотрит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Анатолия Кашпировского к "Первому каналу" после того, как в шоу "Вечерний Ургант" показали коллаж из фотографии Кашпировского и кота.

Об этом сообщают РИА Новости.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассмотрен в закрытом режиме. Как пояснил представитель ответчика, Кашпировский требует компенсацию в 500 тысяч рублей и опровержения. В том числе, он просит опровергнуть фразу, что чудо-питомец видит привидений.

Основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что он психотерапевт.

Исковые требования на "Первом канале" не признают.

Заседание перенесли на середину апреля.

Фото: google.ua

Напомним, что ранее в Москве умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак. Он был одним из первопроходцев массового ТВ-целительства в СССР и главным конкурентом еще одного классика жанра - Анатолия Кашпировского.

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