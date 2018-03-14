Лига Европы. Из-за матча Динамо - Лацио завтра в Киеве закроют три станции метро
Завтра, 15 марта, киевские динамовцы проведут решающий матч в 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио". Итальянские "орлы" прилетят в Киев сегодня вечером и прямо из аэропорта отправятся на НСК "Олимпийский" на тренировку.
Матч начнется в 20.00 и киевский метрополитен в своем Facebook уже предупредил об органичениях на центральных станциях.
Так, с 19.00 до 20.00 станция метро "Олимпийская" будет закрыта полностью - и на вход и на выход, "Площадь Льва Толстого" - будет закрыта на вход, а "Дворец спорта" - на выход.
Кроме того, после 21.30 возможны и дополнительные ограничения на вход на эти станции.
Фото: facebook.com/kyivmetro/
Напомним, ранее "Страна", сообщала, что "Лацио" не разрешил своим фанатам ехать на матч с "Динамо".
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