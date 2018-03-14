Завтра, 15 марта, киевские динамовцы проведут решающий матч в 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио". Итальянские "орлы" прилетят в Киев сегодня вечером и прямо из аэропорта отправятся на НСК "Олимпийский" на тренировку.

Матч начнется в 20.00 и киевский метрополитен в своем Facebook уже предупредил об органичениях на центральных станциях.

Так, с 19.00 до 20.00 станция метро "Олимпийская" будет закрыта полностью - и на вход и на выход, "Площадь Льва Толстого" - будет закрыта на вход, а "Дворец спорта" - на выход.

Кроме того, после 21.30 возможны и дополнительные ограничения на вход на эти станции.

Фото: facebook.com/kyivmetro/

Напомним, ранее "Страна", сообщала, что "Лацио" не разрешил своим фанатам ехать на матч с "Динамо".