В сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2018 года - "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда". Ролик опубликовала Warner Bros. на официальном канале YouTube.

Видео: Warner Bros. UK

Ролик дает поклонникам взглянуть на то, что ожидать от сиквела, и похоже, что грядет война в волшебном мире.

По сюжету фильма темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег, после чего начинает собирать сторонников. Большинство из них не догадывается об истинной цели темного мага - добиться превосходства волшебников над всеми магами на земле.

Премьера фильма запланирована на 15 ноября 2018 года.

Первый тизер к картине вышел осенью 2017 года. "Страна" писала, что в нем появились британский актер Джуд Лоу в образе молодого волшебника Альбуса Дамблдора. А главную роль во франшизе играет лауреат премии "Оскар" Эдди Редмэйн.