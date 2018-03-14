Шокирующую находку обнаружили во Львове на железнодорожной колее. Там нашли тело мужчины, которое было расчленено на две части переехавшим его поездом.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"14 марта в 08:30 на улице Грузинской (Зализнычный район) обнаружили на рельсах тело мужчины, разрезанного пополам", - написал в соцсети Зинкевич и добавил, что в личных вещах мужчины нашли паспорт и предсмертную записку.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.

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