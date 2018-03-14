Во Львове на железной дороге нашли тело мужчины, разрубленное пополам
Шокирующую находку обнаружили во Львове на железнодорожной колее. Там нашли тело мужчины, которое было расчленено на две части переехавшим его поездом.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"14 марта в 08:30 на улице Грузинской (Зализнычный район) обнаружили на рельсах тело мужчины, разрезанного пополам", - написал в соцсети Зинкевич и добавил, что в личных вещах мужчины нашли паспорт и предсмертную записку.
По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.
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