Представители фракции "ВО "Свобода" собрались блокировать работу киевского городского совета до тех пор, пока не будут уволены и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев и директор Департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук. Они считают, что избиение нардепа Левченко при сносе гаражей произошло по вине именно этой комиссии и требуют кадровых изменений в КГГА.

Об этом сообщает KиевVласть.

Накануне "свободовцы" сорвали заседание градостроительно-земельной комиссии.

Заседание началось с того, что Святослав Кутняк и другие представители фракции ВО "Свобода" заблокировали за столом место главы комиссии Александра Мищенко (фракция "Солидарность") и места его заместителей. Мищенко предложив Кутняку провести переговоры в его кабинете.

Кутняк от диалога отказался и пояснил, что фракция намерена блокировать работу градостроительно-земельной комиссии и Киевсовета в целом до тех пор, пока не будут уволены и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев и директор Департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрей Фищук.

Эти требования Святослав Кутняк обосновал инцидентом, произошедший с ним и народным депутатом-мажоритарщиком Юрием Левченко 9 марта на ул. Половецкой, когда они, по его словам, были избиты "титушками".

Кутняк заявил, что именно земельная комиссия является катализатором большинства подобных конфликтов, поскольку дает добро на скандальные застройки. По его словам, речь идет и о локальных коррупционных вопросах, и о многочисленных незаконных детальных планов территорий (ДПТ).

В итоге заседание комиссии так и не удалось начать: депутаты разошлись на получасовой перерыв, с которого уже к работе не вернулись.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов. Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования с 1 декабря 2015 года возглавляет депутат из фракции "Солидарность" Александр Мищенко. Все вопросы градостроительства и строительства в Киеве курирует замглавы КГГА Александр Спасибко.

Ранее в полиции Киева заявили, что конфликт при сносе гаражей на Татарке случился у Левченко не с "титушками", а с обычными коммунальщиками: "Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия".

Также мы публиковали видео, на котором заметно, как Левченко метал коктейль Молотова в коммунальщиков.