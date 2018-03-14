После вылета донецкого "Шахтера" из Лиги чемпионов, у Украины осталась всего одна команда в еврокубке - Динамо. Завтра, 15 марта, "бело-синие" проведут ответный поединок с римским "Лацио" в 1/8 Лиги Европы.

Преимущество после первой игры (2 - 2) хоть и у киевлян, но причин для расслабенности нет. Игра будет жесткой и тяжелой.

Как передает официальный сайт клуба делегация в составе итальянской команды и официальных лиц клуба прибудет в Киев чартерным рейсом из Рима вечером в среду, 14 марта.

Сразу из аэропорта гости отправятся на НСК "Олимпийский", где состоится предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка "Лацио". Начало обоих мероприятий в 19.00. После тренировки римская команда отправится в гостиницу, где будет проживать ближайшие дни.

В день игры в расписании итальянцев никаких особых мероприятий не значится. Непосредственно на матч делегация команды-соперника отправится 15-го марта за два часа до начала поединка, то есть, в 18:00. После окончания игры на НСК "Олимпийский" игроки "Лацио" вернутся в отель, а на следующий день утром итальянцы вылетят в Рим.

Ранее "Страна" сообщала, что "Лацио" не разрешил своим фанатам ехать на матч с "Динамо".