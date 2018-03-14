Национальный банк представил монеты, которые должны заменить купюры мелкого (или точнее сказать - измельчавшего) номинала – от 1 до 10 гривен.

Дело представили как переход на европейские стандарты. При этом широко известно, что подобная система действует также в соседних России и Беларуси.

В соцсетях дизайн новых монет не понравился. Были вопросы и к тому, что теперь гривневая мелочь будет занимать больше места в кошельке и чаще теряться.

Также пользователи отметили, что национальная валюта действительно сильно обесценилась, раз купюра в 10 гривень становится "мелочью".

"Страна" собрала все, что известно о новых монетах и реакцию на них в Сети.

Когда появятся новые монеты

Новые монеты имеют такой же номинал, как и нынешние купюры – 1, 2, 5 и 10 гривен.

Вводить в обращение их будут поэтапно. 27 апреля 2018 года появятся монеты по 1 и 2 гривни. Второй этап пройдет в 2019 - 2020 годах, когда будут вводиться 5 и 10 гривень. Даты в Нацбанке пока не знают.

Новые украинские монеты. Фото: НБУ

Как рассказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 гривен будут в обращении параллельно с монетами. Изымать их не будут, а просто перестанут печатать.

Помимо этого, с июля прекратится чеканка монет в 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом они также останутся в обращении.

Зачем все это нужно

И.о. главы НБУ отметил, что подобная практика существует в странах Евросоюза, где в обороте есть монеты номиналом в 1 и 2 евро.

Также подобную реформу проводили в других странах (Канада, Великобритания, Австралия, Япония, Молдова), и она была успешной, заверяют в Нацбанке.

Презентация новых денег. Полное видео

Срок службы монет составляет около 20 лет. С учетом этого Нацбанк планирует сэкономить около миллиарда гривен - в отличие от купюр, которые приходится все время обновлять.

Среди достоинств монет в НБУ называют и то, что они могут переплавляться.

В Нацбанке также говорят, что монеты мелких номиналов почти прекратили играть существенную роль в расчетах. Кроме того, все чаще люди пользуются банковскими картами и не носят с собой даже купюры.

Вызовет рост цен

Как было сказано выше, менять купюры на монеты украинцам не придется. А вот на цены это может повлиять.

По правилам, сумма округляется в меньшую сторону при мелкой части от 1 до 4 (или 49, т.е. меньше половины), в большую – от 5 (или 50). Пример: 12,43 грн можно сбросить до 12, а 12,67 грн цены уже округлятся до 13.

На практике, вероятно, будут округлять до ближайшей ходовой монеты. Если таковой будет гривна, то и цены, скорее всего, будут указываться без копеек.

Эволюция гривни

Украинская гривня вошла в оборот в 1996 году, заменив собой купонокабованцы. Первые банкноты имели отличный от нынешнего дизайн, а самая крупная купюра была 100 гривен.

22 августа 2001 года в оборот введена банкнота номиналом 200 гривен. 15 сентября 2006 года появилась банкнота номиналом 500 гривен – это было последнее дополнение в линейке украинской валюты.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна. Банкноты - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен.

У некоторых купюр в разные годы менялся дизайн. В частности, последний редизайн банкноты состоялся в 2016 году, когда поменялся внешний вид купюр в 20 и 500 гривен. Годом ранее изменился дизайн 100-гривневой банкноты. В целом более-менее привычный сегодня вид купюры обрели после 2003 года.

"Гривня окочательно упала до уровня копейки в СССР"

В соцсетях инициативу ввести больше "железа" в расчетный обиход украинцев многие не оценили.

Блогер и маркетолог Татьяна Михальченко говорит, что монеты тяжелее, легче теряются и их неудобно хранить. И опасается падения курса гривни.

"Как вы представляете таскать вот эту "мелочь" с собой? Объясните мне плюсы этой ситуации, ибо я реально не понимаю.

Монеты тяжелей. Монеты теряются. Монеты неудобно хранить.

Изготовление монет разве дешевле? Да согласна, что купюры быстро изнашиваются в сравнении с монетами.

И сразу мысли, что вот не зря это вводят, опять что-то с долларом произойдет".

"Купюры компактнее. Аккурат раз последний месяц в Польше и в Беларуси столкнулась с тем, что отвыкла таскать монетки, это неудобно", - пишет журналистка Анна Березецкая.

Другая проблема – дизайн новых монет. Пользователи считают, что людям будет трудно отличить их друг от друга.

"Вот смотрю на новую затею НБУ и не представляю как моя бабушка, которая уже разменяла девятый десяток, будет отличать 5 и 10 гривен", - говорит журналист Денис Гороховский.

"Слабовидящие пенсионеры будут в восторге", - позже добавил он в комментариях.

Монеты рисовали в сельской школе на уроке рисования, предполагают пользователи.

"Это не ужас. Это ужас, ужас, ужас. 1972 год, сельская школа в Винницкой области, урок рисования", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

"Мне дизайн очень не понравился, поскольку одноформатный и однотипный, в маршрутках и суете при расчетах все будут путаться - вот смотрю издали и они просто "сливаются". Как-то да чувствуется что и в области монетного искусства некий упадок пришел", - пишет блогер Андрей Недзельницкий.

"Банально, говоря о монетах в 1,2,5,10 - это да, позор, в контексте дизайна, эстетики и эргономики. Тем более, что люди банально "пожлобились" на "алюминиевую бронзу", чтобы сделать их "разными"", - добавляет Недзельницкий.

Врач из Днепра Юрий Кушнерев говорит, что гривня, став железной, завершила пусть падения до уровня стоимости советской копейки - и сравнивает цены тогда и сейчас.

"Гениальное решение, особенно для пожилых, тем более, что покупательная способность нынешней гривны близка к знакомой им копейке СССР. Плюс-минус, но очень близко.

Пришёл из овощного отдела VARUS: картошка 10 грн (в совке 8 коп), морковка 10 (было 10), свекла 10 (было 5), солёные огурцы 50 (было около 20!!!), колбаса 190 (было 220)... Значительно дешевле только постное масло - было 155 коп за литровую бутылку, стало 39 грн", - пишет Кушнерев.

В то же время журналист Виктор Опанасенко считает, что в переходе на монеты есть и перемога.

"Перемога в том, что номинальный ряд банкнот и монет уже давно не соответсвует реальной экономической ситуации в стране.

Если нужно купить, к примеру, фотоаппарат или ноут за 40-50к, то банкнотами самого высокого номинала это получится 80-100 купюр. В Европе, к примеру, для аналогичной покупки в кошельке достаточно иметь 7-9 купюр. А раньше и вовсе 3 хватило бы (500 евро)".

В комментариях Опанасенко ответили, что подобные процессы говорят об обесценивании денег в Украине.