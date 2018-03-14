Новое похолодание и снегопад придет в Киев в ближайшие дни. Об этом киевлян предупреждает столичная администрация, которая ссылается на информацию синоптиков.

В частности, в четверг, 15 марта, в столице пройдет дождь с мокрым снегом при дневной температуре 3-5 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до ноля градусов.

В пятницу, 16 марта, осадков не ожидается. Температура ночью опустится до 1-3 градусов мороза, а днем прогнозируют 0-2 градуса выше ноля.

"17-18 марта ощутимо похолодает, выпадет снег. В субботу температура воздуха понизится до 2 градусов мороза, а в воскресенье – до 6 градусов мороза", - сказано в сообщении.

Ранее "трана" публиковала карту, показывающую, как в середине марта Украина окажется в зоне холода и мокрого снега.

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