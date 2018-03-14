Генпрокурор Юрий Луценко заявил о масштабных обысках в рамках противодействия антиукраинским силам, которые прошли в разных областях Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"Прокуратура АР Крым совместно с СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провела 28 обысков в разных областях Украины. Получены доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях", - написал генпрокурор.

По его данным, в Херсонской области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решение местными советами об импичменте президента за вознаграждение в 25 тысяч долларов.

В Харьковской области изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом, 50 тысяч долларов, денежные карточки российского банка.

Во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что ранее в СБУ заявили, что накрыли сеть, которую плели люди экс-главы МВД Захарченко.

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