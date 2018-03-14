Сегодня, 14 марта, в зале Верховной Рады между депутатами "Народного фронта" Юрием Березой и "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом возник конфликт.

Вилкул во время выступления с трибуны заявил, что "Народный фронт", который "поддерживает небольшая прослойка радикально настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, который предусматривает "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

"Привожу пример, если воспитательница в детском садике что-то скажет кому-то из родителей на другом языке - русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор (некий стукач) должен это подслушать. И она за это получит штраф или серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму ", - цитирует слова Вилкула "Украинская правда".

Он добавил, что "построение националистического государства, образца первой половины ХХ века - это не Европа".

После этого к трибуне вышел депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который заявил, что только в Раде прослушали выступление представителя "пятой колонны, который работает за деньги Кремля".

"Вы - вырезка России. Вы на Россию работаете", - заявил Береза.

"Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но в хлебало вы скоро получите прямо в этом зале", - добавил нардеп от НФ.

Как сообщала "Страна", ранее Юрий Береза обвинил Вилкула в причастности к поджогу его дома. Вилкул обвинил Березу в вымогательстве и дезертирстве.

Также мы писали о сообщении о том, что "фронтовик" Береза до полусмерти забил человека, проникшего к нему в дом.