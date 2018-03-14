Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект № 2016 о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Голоса "за" отдал 241 народный депутат. Об этом сообщает 112 Украина.

Законопроект устанавливает ответственность за совершение насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетнего, в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Согласно изменениям в статью УКУ, криминализируются добровольные половые сношения с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Уточним, что согласно действующему законодательству, вопрос о достижении половой зрелости решается судебно-медицинской экспертизой.

Кроме того, устанавливается, что такое преступление может совершить именно совершеннолетний - ведь идея нормы в защите ребенка от действий взрослого человека, который в силу своего совершеннолетия способен осознать общественно-опасный характер такого поведения в отношении ребенка. Данная норма не распространяется на урегулирование половых отношений между несовершеннолетними по взаимному согласию.

Кроме того, документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата с привлечением малолетнего.

Данный документ направлен на гармонизацию законодательства Украины с положениями Факультативного протокола по торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка; положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; с нормами Европейской социальной хартии (пересмотренная).

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что случится с покойниками в Украине после 15 марта, когда вступят в силу поправки к УПК.

Также Рада увеличила льготы жертвам нацистских лагерей и политических репрессий.