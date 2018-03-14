Филиппины заявили, что выходят из Гаагского трибунала.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Родриго Дутерте сказал, что страна выходит из международного договора, регулирующего работу Международного уголовного суда, из-за атак со стороны должностных лиц ООН.

В заявлении говорится, что атаки в сторону президента Филиппин и его Администрации безосновательны, беспрецедентны и возмутительны.

Ранее Международный уголовный суд начал предварительное расследование с целью выяснить, были ли совершены преступления против человечности во время объявленной Дутерте войны против продавцов наркотиков в стране.

Напомним, что Гаага официально закрыла трибунал по бывшей Югославии, который длился 24 года.

Как сообщала "Страна", Гаагский трибунал зафиксировал 1 200 военных преступлений на Донбассе.