Сегодня, 14 марта, Бундестаг в четвертый раз проголосовал за кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было скорее техническим, об этом сообщает РИА "Новости".

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", - заявил глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

Итоги тайного голосования депутаты поддержали продолжительными аплодисментами.

На почетной трибуне в Бундестаге присутствовали супруг Ангелы Меркель Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.

Напомним, кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. В обязанности главы правительства Германии входит назначение федеральных министров и определение политического курса страны.

Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно с помощью вотума недоверия.

Как сообщала "Страна", Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля".

Напомним, экс-канцлер Германии Шредер стал новым главой "Роснефти".