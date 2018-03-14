Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска. Такое заявление он сделал на базе морской пехоты в Сан-Диего. Об этом пишет The Washington Post.

"Моя новая национальная стратегия относительно космоса подчеркивает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на суше, в воздухе и в море. У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим космические силы", - заявил американский президент и добавил, что сначала он выразил эту идею как шутку, но потом пришел к заключению о ее целесообразности.

"Какая прекрасная идея, возможно, нам нужно будет это сделать", - добавил Трамп.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп хочет вновь отправить американских астронавтов на Луну, а потом и на Марс.

Также в США обнародовали новую ядерную доктрину.