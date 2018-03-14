Во вторник, 13 марта, группа лиц препятствовала работе пограничников отдела "Селятино" Черновицкого погранотряда.

Контрабандисты пытались освободить своих подельников при попытке перемещения сигарет в Румынию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Неизвестные попытались тремя автомобилями заблокировать движение служебного автомобиля правоохранителей. Лица были установлены, они причастны к противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба погранведомства.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного преступления по ч.4 ст. 345 УК, предусматривающей ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа в связи с его служебной деятельностью.

"На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, проводятся следственные действия. В отношении задержанных мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение представителям правоохранительных органов", - проинформировали в Госпогранслужбе.

Как сообщала "Страна", на границе с Украиной задержали татуировщика-контрабандиста.

Напомним также, что в поезде Киев-Варшава нашли 72 тыс пачек контрабандных сигарет.