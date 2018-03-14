В Национальном банке Украины презентовали новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: НБУ

В сообщении говорится, что представленные монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Видео: УНН

Однако вводить в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах. Точную дату Национальный банк сообщит дополнительно.

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