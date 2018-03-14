Нацбанк объявил тендер на аренду стрельбища для проведения стрельб с работниками ведомственной охраны на 87,5 тыс. гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro.

Тендер включают в себя аренду стрелковых галерей (без предоставления услуг инструктора, обеспечение боеприпасами и мишенями) длиной 25 м до 116 часов в год. А также аренду всех направлений стрелковой галереи длиной 50 м до 20 часов в год.

Каждая стрелковая галерея должна иметь не менее 5 направлений.

Периодичность проведения стрельб - 4 раза в год.

Место оказания услуг - по месту нахождения поставщика в Киеве или Киевской области (на расстоянии не более 30 км от ул. Пуховская, 7).

Предложения принимаются до 12:00 16 марта.

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