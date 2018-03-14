Сегодня, 14 марта в Мостиском районном суде Львовской области проходит подготовительное заседание в связи с обвинениями, выдвинутыми против соратника Михаила Саакашвили, экс-заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе.

Прямая трансляция из зала суда опубликована на странице "Рух новых сил" в Facebook.

Сакварелидзе в ходе заседания обвинил президента Петра Порошенко в апатии, в преследовании против политических оппонентов, и предательстве своего народа. 

Ранее адвокат Сакварелидзе Валерия Коломиец рассказала, что ее подзащитного обвиняют в четырех преступлениях.

Во-первых, Сакварелидзе инкриминируют, якобы он в сговоре с другими лицами парализовал работу пункта пропуска "Шегини" 10 сентября минувшего года, хотя когда автобус с Саакашвили прибыл на границу Украины, пункт пропуска уже не работал. Ему вменяли в вину то, что он незаконно переместил через границу Украины ряд украинских и заграничных журналистов. Еще два обвинения касаются сопротивления сотруднику Госпогранслужбы и воздействию на него.

Как сообщала "Страна", Саакашвили после разгона МихоМайдана призвал добить "барыжную власть".

Ранее появилось видео, как Сакварелидзе возле АП объяснил украинцам, чего именно боится власть

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!