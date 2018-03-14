Сегодня, 14 марта в Мостиском районном суде Львовской области проходит подготовительное заседание в связи с обвинениями, выдвинутыми против соратника Михаила Саакашвили, экс-заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе.

Прямая трансляция из зала суда опубликована на странице "Рух новых сил" в Facebook.

Сакварелидзе в ходе заседания обвинил президента Петра Порошенко в апатии, в преследовании против политических оппонентов, и предательстве своего народа.

Ранее адвокат Сакварелидзе Валерия Коломиец рассказала, что ее подзащитного обвиняют в четырех преступлениях.

Во-первых, Сакварелидзе инкриминируют, якобы он в сговоре с другими лицами парализовал работу пункта пропуска "Шегини" 10 сентября минувшего года, хотя когда автобус с Саакашвили прибыл на границу Украины, пункт пропуска уже не работал. Ему вменяли в вину то, что он незаконно переместил через границу Украины ряд украинских и заграничных журналистов. Еще два обвинения касаются сопротивления сотруднику Госпогранслужбы и воздействию на него.

Как сообщала "Страна", Саакашвили после разгона МихоМайдана призвал добить "барыжную власть".

Ранее появилось видео, как Сакварелидзе возле АП объяснил украинцам, чего именно боится власть