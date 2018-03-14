В селе Санжейка Одесской области две среднеазиатские овчарки (второе название породы - алабай) набросились на 71-летнюю женщину. Региональная полиция расследует факт нападения на женщину, говорится в сообщении пресс-службы.

О нападении в полицию заявил врач больницы Черноморска Одесской области, куда женщина была доставлена с многочисленными рваными ранами тела.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая приглядывала за домом в Санжейке. Когда она вышла во двор, две соседские собаки напали на нее.

По данному факту начато уголовное производство по ст.128 (нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных или исправительных работ или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Очевидцы сообщили "Фактам" подробности нападения собак на женщину. Псы вырвались из вольера в соседнем дворе и набросились на женщину во дворе дома, за которым она присматривала по просьбе хозяев.

"Бедняжка неистово кричала, звала на помощь. Собаки хватали ее за ноги, пытались покусать лицо… Она, как могла, закрывала его руками, поэтому именно руки так серьезно пострадали. Мы вызвали "скорую", - рассказала Ольга, ставшая очевидцем ЧП.

Свидетели инцидента в один голос утверждают, что от гибели пожилую женщину спасла немецкая овчарка Лари - собака хозяев дома. Она бросилась на чужаков, но три огромных пса буквально разорвали "немку". Однако удалось выиграть время - подоспели соседи, которые совместными усилиями отогнали от женщины разъяренных животных.

Кровавая драма разыгралась во дворе этого дома Фото: fakty.ua

При этом по информации "Главреда", пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

"Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике. Прогнозы очень плохие", - приводит слова главврача Черноморской бассейновой больницы Елены Кузарь местный новостной портал.

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