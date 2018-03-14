Министр молодежи и спорта Игорь Жданов задекларировал 827 176 гривен доходов и покупку Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен за 2017 год.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно данным Единого госреестра деклараций, 609 949 гривен дохода министра составила его зарплата, 215 000 гривен - доход от отчуждения движимого имущества (продажа автомобиля Toyota Сamry 2006 года выпуска), 70 гривен - приз от Ощадбанка, 2 157 гривен - подарки от общественной организации "Национальный олимпийский комитет Украины".

Его жена задекларировала 825 230 гривен дохода от предпринимательской деятельности.

У Жданова есть 50 000 долларов наличных средств, у жены - 100 000 гривен.

Также министр в 2017 году арендовал дачу в Киеве площадью 105,5 кв. м за 68 455 гривен.

В его собственности находится земельный участок в Здвижевке Бородянского района Киевской области площадью 0,12 га и квартира в Киеве площадью 113,8 кв. м.

Жена министра владеет 2 земельными участками общей площадью 0,19 и 0,25 га и жилым домом (незавершенное строительство) в Космаче Косовского района Ивано-Франковской области площадью 229,8 кв. м.

Напомним, что министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что размеры призовых для паралимпийцев будут такими же, как и для их коллег-олимпийцев.

Как сообщала "Страна", украинский саночник Андрей Мандзий, который выпал из саней во время заезда, подтвердил, что свои сани он делает в гараже за собственные деньги.