В Бахмутском районе Донецкой области между населенными пунктами Ивано-Дарьевка и Спорное обнаружено тело мужчины в военной форме без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Мертвого мужчину обнаружили местные жители.

Тело доставили в Бахмутское отделения бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ Национальной полиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

О характере повреждений или причине смерти в пресс-центре АТО не сообщают.

Фото: facebook.com/ato.news

В настоящее время представители Нацполиции и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины осуществляют мероприятия по идентификации тела.

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