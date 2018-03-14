26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения в лыжном спринте на 1,5 километра.

Об этом говорится на официальном сайте Паралимпиады 2018.

Фото: paralympic.org

Гидом Оксаны Шишковой был Виталий Казаков. Слабовидящих спортсменов на Паралимпиаде сопровождают зрячие "гиды", подающие спортсменам голосовые команды.

Фото: facebook.com

На счету Оксаны Шишковой в Пхенчхане уже четыре медали - золотая, две серебряные и бронзовая.



Всего в активе сборной Украины 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 будет проходить до 18 марта.

Ранее 18-летний украинский спортсмен из Тернополя Тарас Радь завоевал четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Он стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщала "Страна", Украина вошла в тройку лучших стран медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане.