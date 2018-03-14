С июня 2018 года компания Google введет запрет на рекламу криптовалют. Об этом идет речь в сообщении компании.

"В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты", - заявили в компании.

Уточняется, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от БПП задекларировал биткоинов на 2,1 млрд гривен.

В 2012 году Дмитрий Голубов приобрел 4 376 биткоинов за 402 тыс. гривен и их стоимость на данный момент составляет 1,7 млрд гривен.

В 2017 году депутат купил еще 8 752 биткоина, которые на данный момент стоят 325,6 млн гривен. Депутат приобретал Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.

Также мы писали о предсказании гарвардского профессора по поводу того, сколько будет стоить биткоин через 10 лет.