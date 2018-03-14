В Кривом Роге произошла серьезная утечка газа с последующим возгоранием. Из-за этого 90 криворожских многоэтажек остались без газа. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Как уточняют спасатели, утечка и возгорание природного газа произошли 13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне при проведении сварочных работ на газовой трубе низкого давления (диаметром 100 мм).

"Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов). В 23 час. 20 мин. порыв трубы был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, восстановление газоснабжения абонентов запланировано на 14 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области взрыв газа в жилом доме разрушил четыре квартиры.

А в центре Лондона из-за утечки газа пришлось эвакуировать почти полторы тысячи человек.