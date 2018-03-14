Евровидение-2018. Букмекеры ставят на победу Израиля, Melovin на 22-м месте
Фаворитом Евровидения-2018, по данным букмекеров, стала участница из Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".
Об этом говорят даные сайта Eurovisionworld.
На втором месте - исполнитель из Чехии Миколаш Йозеф с композицией "Lie to Me".
Третье место у Элины Нечаевой из Эстонии с песней "La Forza".
Украинский певец Melovin на данный момент занимает 22 строчку в рейтинге букмекеров.
Фото: eurovisionworld.com
Напомним, что в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение-2018. По итогам голосования жюри и зрителей победу одержал певец Mеlovin, который и представит Украину в Португалии.
Как сообщала "Страна", певец Александр Рыбак, победивший на "Евровидении-2009", снова представит Норвегию на конкурсе.
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