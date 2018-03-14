Фаворитом Евровидения-2018, по данным букмекеров, стала участница из Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".

Об этом говорят даные сайта Eurovisionworld.

На втором месте - исполнитель из Чехии Миколаш Йозеф с композицией "Lie to Me".

Третье место у Элины Нечаевой из Эстонии с песней "La Forza".

Украинский певец Melovin на данный момент занимает 22 строчку в рейтинге букмекеров.

Фото: eurovisionworld.com

Напомним, что в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение-2018. По итогам голосования жюри и зрителей победу одержал певец Mеlovin, который и представит Украину в Португалии.

Как сообщала "Страна", певец Александр Рыбак, победивший на "Евровидении-2009", снова представит Норвегию на конкурсе.