В Британии в ночь на 14 марта умер всемирно известный физик Стивен Хокинг. Он изучал черные дыры в космосе, разобрался, что они излучают и был одним из апологетов теории Большого взрыва.

На работы Хокинга накладывала отпечаток его инвалидность – физик долгие годы был парализован и не мог говорить, общаясь с внешним миром через специальное переговорное устройство.

Это сделало Хокинга всемирно известным популяризатором науки. Он своим примером показывал, что можно достигать вершин интеллектуального развития, даже будучи прикованным к инвалидной коляске.

"Страна" собрала интересные факты о Стивене Хокинге.

Биография Хокинга

Будущий физик родился в 1942 году в Оксфорде, а умер в Кембридже – двух главных университетских центрах Великобритании. Отец Хокинга тоже был ученым – он работал исследователем в медицинском центре. Мать работала там же на секретарской должности.

Через двадцать лет Хокинг уже окончил Оксфордский университет, а через несколько лет защитил диссертацию "Свойства расширяющихся вселенных" в Кембридже. Там физик и остался работать – в разных колледжах и исследовательских центрах университета.

Стивен Хокинг. VOA News

В конце 70-х Хокинг стал профессором математики и гравитационной физики. Что интересно, никакого специального математического образования физик не получал со времен средней школы.

В 70-х и 80-х британский ученый несколько раз побывал в СССР. В Москве он общался учёными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским, которые обсуждали с ним проблемы черных дыр. Также Хокинг участвовал в международном семинаре по квантовой теории гравитации, проходившем в Москве.

Узник своего тела. Болезнь Хокинга

Физик не всегда выглядел так, как сейчас. Первые 20 лет своей жизни он был здоров, и только потом у него начали появляться признаки серьезного заболевания - бокового амиотрофического склероза.

Именно это позже привело к тому, что Хокинг оказался парализован. Но и здесь он обошел науку: еще в 1963 году врачи приговорили физика, дав ему два года жизни. Однако тот до 70-х даже не использовал инвалидную коляску.

Уже много позже, в 1985 году Стивен Хокинг потерял способность говорить. У него началось воспаление легких, которое привело к хирургической операции - трахеотомии. После нее Хокинг и потерял дар речи. Однако ему подарили специальный аппарат - синтезатор речи, который монтировался на его кресле.

Подвижным у Хокинга оставался только указательный палец правой руки, но и он скоро потерял способность двигаться. Физик мог использовать для общения только мимику щеки, с помощью которой он управлял компьютером и общался с внешним миром.

Несмотря на болезнь, Хокинг в 2007 году совершает полет в невесомости на Boeing 727. Хочет полететь и в космос, но этому не суждено было свершиться.

Личная жизнь и смерть Хокинга

Несмотря на болезнь и последовавший за ней паралич, Хокинг был женат дважды. У него осталось трое детей от первого брака.

В 1995 году он снова женился – на своей сиделке, с которой прожил 11 лет. Но после этого они развелись, и последние 12 лет Хокинг жил один.

Хокинг умер в своем кембриджском доме утром 14 марта. Причину смерти родственники пока не раскрывают, но говорят, что кончина была мирной.

Что открыл Хокинг

Хокинга считают одним из создателей квантовой космологии и крупным физиком-теоретиком. Космос был главным объектом интереса для физика.

Он применил законы термодинамики при описании черных дыр и открыл, что они "испаряются" из-за излучения, которое позже назвали "излучением Хокинга".

Он также выдвинул теорию, что существуют микроскопические черные дыры, которые весят миллиарды тонн и при этом размером с протон. Считал черные дыры источником неограниченной энергии.

Хокинг был любителем научных споров. Он заключал пари на предмет разных не до конца изученных вопросов в области черных дыр. Спорил как правило на годовые подписки эротических журналов – пари происходили по большей части в 70-х годах, когда этот формат прессы был еще популярен.

Характерно, почти все эти пари (длившиеся по несколько десятилетий) Хокинг проиграл, признав правоту своих научных оппонентов. После чего он внес изменения в свои теории.

По мнению Хокинга, черная дыра умеет "проглатывать" информацию, но она ее не разрушает до конца. А когда дыра испаряется, информация освобождается из нее. При этом физик опровергал домыслы любителей фантастики о том, что черная дыра – это короткий путь на другой край Вселенной.

Что почитать у Хокинга, если вы не ученый

Британский физик известен главным образом своим книгам, которые популяризируют науку.

Бестселлером стала его "Краткая история времени", вышедшая в 1988 году. Потом появились книги "Чёрные дыры и молодые вселенные" (1993) и "Мир в ореховой скорлупке" (2001). В 2006 году совместно с дочерью Люси Хокинг написал книгу для детей "Джордж и тайны Вселенной".

Также среди любителей науки популярен документальный мини-сериал "Вселенная Стивена Хокинга".

Взгляды Стивена Хокинга

Хокинг был "Маском от науки" - он говорил, что только космические полеты спасут Землю от перенаселенности и глобальных конфликтов, которые приведут к уничтожению жизни на планете к 27 веку. Среди главных опасностей для человечества он называл ядерную войну и генно-модифицированные вирусы.

Среди прочего, британский физик был активным атеистом. Он подписывал обращения против преподавания в школах креационизма – научной теории, которая постулирует искусственный характер появления Вселенной (идею, что мы были кем-то созданы).

Хокинг верил в инопланетян. В 2015 году Хокинг поддержал проект владельца Mail.Ru (запрещенного, кстати, в Украине) Юрия Мильнера по поиску сигналов от внеземной жизни. Также поддерживал отправку аппаратов к Альфа Центавре.

Войну в Ираке Хокинг года называл "военным преступлением", а также бойкотировал конференцию в Израиле из-за несогласия с политикой властей этой страны в отношении палестинцев.