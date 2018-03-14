Экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что НАБУ попыталось закрыть дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов секретарем СНБО Александром Турчиновым. Однако суд обязал Антикоррупционное бюро возобновить расследование.

Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook

"Напомню, мое заявление о хищении Турчиновым, Лукьянчуком и Шепелевым средств "Родовид-банка" Сытник игнорировал до тех пор, пока суд не обязал его зарегистрировать производство и начать расследование. Турчинов тут же потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль. Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов…

Но вернемся к Сытнику. Выполняя определение суда, он все-таки зарегистрировал дело против Турчинова, но вот расследовать его не стал, а тихонько и, как ему казалось, незаметно для всех прекратил. Пришлось помочь и ему. Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства N 52017000000000466 о хищении в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", - пишет Ренат Кузьмин, прилагая сканы документа.

"А теперь самое интересное. Месяц назад в СИЗО СБУ оказался тот самый Шепелев, который еще год назад публично признался в том, что в сговоре с Турчиновым и Лукъянчуком похитил из "Родовид-банка" и перевел в офшоры около миллиарда долларов… Хотелось бы верить в то, что НАБУ все же в состоянии расследовать преступления о топ-коррупции, а незаконное прекращение дела о хищениях в "Родовид-банке" останется лишь досадным недоразумением. Кстати, это дело могло бы стать началом нового расследования против Турчинова, ведь именно он, исполняя в 2014 году обязанности Президента и Верховного главнокомандующего, умышленно не предпринял никаких мер по защите территориальной целостности Украины и сдавший Крым без единого выстрела. Государственная измена, однако…", - написал в соцсети бывший заместитель генерального прокурора.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о жестоком задержании экс-нардепа Шепелева и при чем здесь Тимошенко.

А также мы сообщали о том, что суд обязал ГПУ расследовать нарушение свободы слова Турчиновым.