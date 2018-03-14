Генпрокурор Юрий Луценко заявил о бесперспективности дела о покушении на экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом глава ГПУ сказал в эфире передачи "Гра у класику" с Сергеем Рахманиновым.

Ведущий спросил, что почувствовал Луценко, когда услышал откровения Байдена о бывшем генпрокуроре Шокине.

Генпрокурор сказал, что удивился стилю изложения и что эта история имеет отношение к будущим выборам в США.

Что касается дела о покушении на Шокина с применением тепловизора Луценко ответил: "Дело никак не поживает, оно не имеет юридических перспектив".

На уточнение, спрашивал ли он у военного прокурора Матиоса, чем тот руководствовался, когда говорил, что покушение было осуществлено с применением тепловизора, Луценко еще раз отметил: "У меня нет времени спрашивать о деле, которое не имеет юридических перспектив, чтобы не выражаться нецензурно".

Он добавил, что 15-30 минут его рабочего времени - это роскошь, поэтому Матиоса он распрашивает о реальных делах.

Ночью 2 ноября 2016 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет генерального прокурора Виктора Шокина в Киеве. Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос, рассказывая о подробностях покушения, сообщил, что стрелок пользовался тепловизором, поскольку шторы на окне кабинета Шокина были плотно завешены.

Напомним, что пресс-секретарь главы ГПУ сообщила, что Юрий Луценко не будет мстить прокурору Виктору Шокину, который при Януковиче отправил его за решетку.

Ранее "Страна" писала, как и зачем экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через ЕСПЧ вернуться в свое кресло.