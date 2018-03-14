В среду, 14 марта, в Верховной Раде планируют рассмотреть несколько ратификаций, проект постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию, а также законопроект о дисциплинарном уставе Нацполиции в повторном втором чтении.

Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента плане работы.

Депутаты планируют начать работу с рассмотрения во втором чтении законопроекта о защите детей от сексуальной эксплуатации.

После этого в повестке дня ратификации соглашений - с Болгарией о сотрудничестве в случае возникновения катастроф; с Польшей - в сфере обороны, с Румынией - в сфере военных перевозок.

Рада планирует ратифицировать изменения в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком - по проектам "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская" и строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ровенская АЭС - Киевская.

Кроме того, в повестке дня запланировано рассмотрение проекта постановления о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

В повторном втором чтении рассмотрят законопроект о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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