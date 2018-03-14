Телескоп Hubble сфотографировал процесс слияния двух галактик, которые расположены в 350 млн световых лет от Солнечной системы в созвездии Кита.

Об этом сообщает Gizmodo.

Процесс слияния двух галактик займет миллионы лет. Для обработки снимка использовались Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3).

Пара сходящихся галактик была впервые замечена 52 года назад. Они похожи на естественный эксперимент, который проходит в космосе. Наблюдая за ними, астрономы могут лучше понять физические процессы, которые превращают спиральные и эллиптические галактики в новые образования.

Фото: gizmodo.com

Напомним, что испанский астроном придумал новый способ поиска жизни на других планетах.

Как сообщала "Страна", астрономы выяснили природу самой далекой вспышки в космосе, которая шла до Земли 10,5 млрд лет.