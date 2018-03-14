Турчинов рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма
Секретарь СНБО Александр Турчинов, который был и.о. президента Украины в 2014 году, рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма российской армии.
Об этом он заявил в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", обнародованом каналом "1+1".
Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года поговорил по телефону с тогдашним председателем российской Госдумы Сергеем Нарышкиным.
По словам Турчинова, вечером 1 марта к нему приехало руководство Минобороны, Генштаба и сообщило, что подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум - сложить оружие под угрозой штурма.
После этого, по словам секретаря СНБО, он попытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, но это не удалось, поскольку Москва не признавала Турчинова и.о. президента Украины. Однако, признавала как легитимного председателя Верховной Рады.
"Ночью нашли номер Нарышкина (спикер Госдумы РФ в то время - Прим.Ред.). Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющееся оружие", - рассказал Турчинов.
Он отметил, что этот блеф тогда спас украинских военных от штурма.
Нарышкин пообещал, что передаст эти слова Путину, и ночью наступления не произошло.
"А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока", - сказал Турчинов.
27 февраля исполнилось четыре года началу аннексии Крыма. Именно в этот день на полуострове появились "зеленые человечки" из России, которые взяли под контроль органы власти полуострова и начали окружать украинские военные базы.
Ранее "Страна" провела реконструкцию, как начиналась аннексия Крыма.
Напомним, что "Страна" собрала главные заявления украинских политиков на суде по делу экс-президента Виктора Януковича.