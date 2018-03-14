Секретарь СНБО Александр Турчинов, который был и.о. президента Украины в 2014 году, рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма российской армии.

Об этом он заявил в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", обнародованом каналом "1+1".

Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года поговорил по телефону с тогдашним председателем российской Госдумы Сергеем Нарышкиным.

По словам Турчинова, вечером 1 марта к нему приехало руководство Минобороны, Генштаба и сообщило, что подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум - сложить оружие под угрозой штурма.

После этого, по словам секретаря СНБО, он попытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, но это не удалось, поскольку Москва не признавала Турчинова и.о. президента Украины. Однако, признавала как легитимного председателя Верховной Рады.

"Ночью нашли номер Нарышкина (спикер Госдумы РФ в то время - Прим.Ред.). Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющееся оружие", - рассказал Турчинов.

Он отметил, что этот блеф тогда спас украинских военных от штурма.

Нарышкин пообещал, что передаст эти слова Путину, и ночью наступления не произошло.

"А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока", - сказал Турчинов.

27 февраля исполнилось четыре года началу аннексии Крыма. Именно в этот день на полуострове появились "зеленые человечки" из России, которые взяли под контроль органы власти полуострова и начали окружать украинские военные базы.

Ранее "Страна" провела реконструкцию, как начиналась аннексия Крыма.

Напомним, что "Страна" собрала главные заявления украинских политиков на суде по делу экс-президента Виктора Януковича.