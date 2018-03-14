Вчера, 13 марта, прошли два ответных матча 1/8 Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер", к сожалению, минимально уступил "Роме", и не прошел в четвертьфинал.

А в Англии "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Севилье" 1 - 2, и тоже покинул турнир.

Команда благодарит болельщиков за поддержку, фото: shakhtar.com

После матча в Риме, тренер "горняков" Паулу Фонсека подвел итоги евросезона и рассказал о том, кто покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



- Паулу, что вы думаете о "Роме", которую увидели?



- Прежде всего хочу поздравить соперника и пожелать ему больших успехов на следующей стадии. Честно говоря, я стараюсь анализировать игру в целом, а не одной команды. "Рома" реализовала один момент, когда мы позволили им воспользоваться. В общем же я увидел, что "Шахтер" доминировал на поле. Мы завершили матч вдесятером, если не ошибаюсь, владели мячом больше 60 процентов времени и до финального свистка продолжали прижимать хозяев к их штрафной.



- Вы доминировали, но не особенно конкретизировали атакующие действия. Как считаете, исход поединка решил Джеко?



- Да, он оформил единственный гол и стал ключевым футболистом. Что касается доминирования, возможно, мы не были так опасны, однако не была опасна и "Рома". Большинство времени мы владели мячом, находясь на половине соперника, вынужденного отходить к своей штрафной. Что сказать? Исход противостояния определялся не только сегодня: все могло решиться еще в Украине, реализуй мы абсолютно все моменты, которые создали.



- Хотите ли вы играть с "Шахтером" в следующей Лиге чемпионов?



- Да, конечно. Назовите мне тренера, который не хотел бы участвовать в этом турнире.



- То есть вы остаетесь?



- Я не уточнял этого. Мне очень нравится быть в "Шахтере", в Украине, нравятся люди здесь. Посмотрим, ближайшее будущее все покажет.



- "Шахтер" - великолепная команда, но ей чего-то не хватает, чтобы пройти дальше 1/8 финала…



- Нужно оценивать ситуацию в целом. Думаю, все прекрасно понимают, что уровень украинского футбола не так высок, как в Италии. Ни для кого не секрет, что в этом плане мы также очень далеки от Испании или Англии. Отличаются и инвестиции клубов: мы не покупаем дорогих игроков, а стараемся их формировать в своей команде. Наверное, поэтому "Шахтер" не всегда может пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.



- Было очень мало ударов по воротам "Ромы": футболисты старались разыгрывать до верного, не заладилось у Феррейры. Почему даже в заявке не было Бланко Лещука, который, возможно, смог бы усилить атаку?



- Вы проводите анализ немного по-другому - не так, как это делаю я. Мы почти всегда владели мячом. В свою очередь "Рома" практически весь матч провела на своей половине, компактно расположившись в районе штрафной. Это усложняет работу нападающих: очень непросто найти зоны и принять правильное решение у ворот соперника. Я ни в коем случае не могу сказать, что Факундо провел плохую встречу. А Бланко Лещука не было даже на скамье запасных, и поэтому я не мог его выпустить.



- Сергей Палкин сказал, что эта игра – последняя для Бернарда в текущем сезоне. Как вы собираетесь справляться в его отсутствие?



- Да, к сожалению, Бернард нас покинет. Его уже некоторое время беспокоит проблема с плечом, будет сделана операция. Он провел два отличных сезона, и эта потеря значительна для команды. Однако мы постараемся найти решение: на этой позиции будет другой футболист.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на матче "Рома" - "Шахтер" за игрой двух "горняков" наблюдал спортивный директор "Интера".