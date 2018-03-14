После отравления в Великобритании бывшего росийского разведчика Сергея Скрипаля сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес предложил внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщает Washington Еxaminer.

Он заявил, что после отравления брата Ким Чен Ына в Малайзии Администрация Трампа уже назвала КНДР страной-спонсором терроризма и нужно рассмотреть вопрос, может ли это определение применяться к России.

Также Менендес предложил ужесточить санкции в отношении Москвы.

В список стран-спонсоров терроризма входят Иран, Сирия, Судан и КНДР.

Напомним, что ранее американские сенаторы заявили, что готовы ввести полномасштабные санкции в ответ на кибервмешательство России в ход президентских выборов в 2016 году. С таким заявлением выступил влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Как сообщала "Страна", группа из восьми сенаторов США во главе с представителем Демпартии Робертом Менендесом направили открытое письмо президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино с призывом отобрать у России право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.