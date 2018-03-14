В среду, 14 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем евро подорожал, доллар снизился на 1 копейку.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара понизился на 1 копейку - до 25,91 грн.

Евро стал дороже на 18 копеек - до 32,07 грн.

Российский рубль подешевел на 2 копейки и составляет 0,455 грн.

Напомним, что 13 марта вопреки прогнозам, на межбанке доллар начал дорожать. Правда, совсем немного - лишь на 6 копеек, и остановился в рамках 25,94-25,96 грн./$. Но финансисты снова пророчат рост инвалюты.

Как сообщала "Страна", курс евро на мировых рынках 13 марта взлетел до $1,2351/€ после просадки к $1,2315/€.