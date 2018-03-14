Вчера, 13 марта, Тернопольский облсовет принял обращение об отставке президента после разгона МихоМайдана с подачи ветеранов АТО.

Об этом свидетельствует видеотрансляция вчерашнего заседания, обнародованная облсоветом.

Перед заседанием на трибуну вышли ветераны АТО и волонтерских организаций. Они зачитали свои обращения о событиях под Верховной Радой 3 марта. После дебатов облсовет принял решение направить обращения к центральным органам власти.

Несколько обращений разных организаций содержат требования отставки президента, глав ГПУ и МВД и проведения досрочных выборов, а так же объективного расследования и наказания виновных за разгон МихоМайдана.

Наибольшее количество голосов получил проект решения председателя объединения участников АТО Галичины Ружены Волянской.

Активист ГО "Автомайдан" Игорь Васылив обнародовал текст принятого обращения об отставке президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

За него проголосовали 33 депутата облсовета.

Фото: facebook.com

Напомним, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые выносил народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомощь") перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

Как сообщала "Страна", 11 марта активисты партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собирались поехать в гости к министру внутренних дел Арсену Авакову.