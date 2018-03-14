Депутат Госдумы Владимир Гутенев, входивший в состав госкомиссии по ликвидации химоружия, заявил, что Россия ликвидировала газ "Новичок", которым в Великобритании могли отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"И это вещество и все остальные, которые были накоплены в предыдущие периоды, были ликвидированы", - сказал Гутенев. По его словам, тяжело судить, что происходит с химоружием в сопредельных государствах".

Депутат Госдумы также отметил, что некоторые западные страны не завершили процесс утилизации химоружия.

Напомним, что один из разработчиков отравляющего вещества химик Вил Мирзаянов рассказал, что яд минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Как сообщала "Страна", The Guardian назвала десять возможных ответов Британии на отравление экс-ГРУшника Сергея Скрипаля.