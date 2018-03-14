В Словакии полиция повторно задержала итальянского бизнесмена Антонино Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убийства журналиста Яна Кучака.

Об этом сообщает издание Aktuality, в котором работал убитый.

Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции, во вторник утром в городе Михаловце.

Прокурор должен решить, какие шаги теперь будут приняты в ходе судебного разбирательства над Вадалу.

Италия просит выдачи бизнесмена в связи с преступлениями, связанными с наркотиками.

Напомним, что убитый словацкий журналист расследовал причастность итальянской мафии к хищению денег из еврофондов.

Как сообщала "Страна", после убийства журналиста Яна Кучака словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы в стране.