Вечером 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

В результате взрыва никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал", - рассказал директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Фото: city-adm.lviv.ua

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич уточнил в Facebook, что взрыв произошел в 20 метрах от польского Мемориала орлят на ул. Мечникова.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, что во Львове перед 8 марта "заминировали" сразу три бизнес-центра.

Как сообщала "Страна", во Львове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.