По данным американских СМИ, Дональд Трамп намерен обложить пошлинами импорт из Китая.

Об этом сообщает Politico.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер представил Трампу пакет тарифов, ущерб от которых для китайского импорта в США может составить около $30 млрд в год. В ответ американский президент призвал расширить пакет тарифов.

Ожидается, что официальное заявление о введении пошлин будет обнародовано на следующей неделе.

Администрация президента также рассматривает возможность ограничения количества китайских виз или ужесточение контроля над их выдачей.

Напомним, что Украина попросит США не применять пошлины против отечественных металлургов.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.