В возрасте 76 лет умер известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя семьи.

"Он был великим ученым, чье наследие будет жить многие годы", - говорится в заявлении его детей.

Физик умер у себя дома в Кембридже.

Британский физик известен изучением теории черных дыр. Основная область его исследований сосредоточена в области космологии и квантовой гравитации. Благодаря своей книге "Краткая история времени" Хокинг прославился на весь мир.

В начале 1960-х у Стивена Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу.

После серии операций ученый утратил способность говорить и стал использовать синтезатор речи, установленный на его кресле-коляске.

Фото: google.ua

Напомним, что английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг сказал, что считает, что на Земле из-за смены климата и глобального потепления станет невыносимо жить, что грозит существованию человечества, как такового.

Как сообщала "Страна", до начала т.н. Большого взрыва, в результате которого, принято считать, образовалась наша Вселенная, не было ни времени ни пространства. Об этом заявил физик Стивен Хокинг.