В среду, 14 марта, в Украине обещают осадки в виде дождя и снега. Дневная температура опустится на 1-2 градуса, по сравнению, с погодой 13 марта.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе переменная облачность без осадков. Небольшой дождь возможен во Львовской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях. Днем +9...+13.

На севере сегодня снег с дождем. Дневная температура +3...+6.

В центре также мокрый снег. Днем термометры покажут +2...+6.

На востоке сегодня холоднее, чем в других регионах. Сегодня там будет срываться снег. Днем -1...+1. В Днепре и Запорожье +3...+7.

На юге - небольшой дождь. Днем +6...+10.

В Киеве 14 марта снег с дождем. Днем немного холоднее, чем вчера +3...+5.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 12 по 19 марта.

Как сообщала "Страна", в Карпатах возникла опасность схода лавин.