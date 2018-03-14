Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления властей Великобритании в связи с отравлением на Туманном Альбионе Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Медуза.

Говоря о выдвинутом в адрес России ультиматуме и сообщении о яде "Новичок" она спросила: "Это кому это они 24 часа дают?".

Захарова напомнила, что в недавнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о разработке новых ядерных ракет, которые не имеют мировых аналогов.

"После послания Владимира Путина Федеральному собранию ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! "Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - заявила Захарова.

Она добавила, что в Великобритании “никто ничего не знает о яде”, которым отравили Сергея Скрипаля, а у Терезы Мэй “нет фактов на руках” и “ее брифингует непонятно кто и непонятно как”.

Также она сообщила, что Великобритания ничего не передала России по делу Скрипаля и ничего не запросила, хотя по международным правилам должна была. Все запросы России по этому делу также остаются без ответа.

Как сообщала "Страна", Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля". В пресс-службе правительства Великобритании также заявили, что "правительство Германии пришло к выводу, что ответственность России за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль весьма вероятна".

Отметим, что в Британии назвали 10 возможных ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля.