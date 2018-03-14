Донецкий "Шахтёр" не сумел пройти итальянскую "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник, 13 марта чемпион Украины уступил в ответном матче в Риме со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий Ромы Эдин Джеко.

Поскольку первая игра в Харькове завершилась победой "Шахтёра" со счетом 2:1, дальше проходит "Рома" за счет гола, забитого на поле соперника.

Видео: youtube.com/Resumenes FUT

"Страна" вела онлайн-репортаж матча.

Отметим, что в рамке у "волков" стоял Месси среди вратарей. Алисон Рамзес Бекер родился в Нову-Амбургу (Нуэва-Гамбург), Бразилия, 2 октября 1992 года. На момент матчей с Шахтером ему было 25 лет.